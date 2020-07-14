شعبة قطع غيار السيارات: طالبنا بتطبيق قرار التحويل للعمل بالغاز الطبيعي منذ فترة.. فيديو

أكد سيد دسوقي رئيس الشعبة العامة لقطع غيار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار العمل بالغاز الطبيعي للسيارات الجديدة كان قرارا صائبا، مؤكدا أنهم طالبوا بتطبيقه منذ فترة .





وأضاف دسوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أن مصر من الدول المصدرة للغاز، مشيرا إلى أن الغاز يرفع العبء من على المواطن.





وتابع رئيس الشعبة العامة لقطع غيار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك سيارات مجهزة لوضع اسطوانة الغاز بها، مؤكدا أن ما يتم إثارته بأن الغاز يضعف من كفاءة الموتور؛ غير صحيح.





وأشار سيد دسوقي إلى أن الغاز مثل البنزين في السيارة، مؤكدا أن الغاز يوفر أموال مالك السيارة .



