AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شعبة قطع غيار السيارات: طالبنا بتطبيق قرار التحويل للعمل بالغاز الطبيعي منذ فترة.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد سيد دسوقي رئيس الشعبة العامة لقطع غيار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار العمل بالغاز الطبيعي للسيارات الجديدة كان قرارا صائبا، مؤكدا أنهم طالبوا بتطبيقه منذ فترة .

وأضاف دسوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أن مصر من الدول المصدرة للغاز، مشيرا إلى أن الغاز يرفع العبء من على المواطن.

وتابع رئيس الشعبة العامة لقطع غيار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك سيارات مجهزة لوضع اسطوانة الغاز بها، مؤكدا أن ما يتم إثارته بأن الغاز يضعف من كفاءة الموتور؛ غير صحيح.

وأشار سيد دسوقي إلى أن الغاز مثل البنزين في السيارة، مؤكدا أن الغاز يوفر أموال مالك السيارة .

وقال رئيس الشعبة العامة لقطع غيار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغاز لا يمكن أن يتم استخدامه في السيارات الفارهة، ولكن يجب ان تكون سيارات الأجرة وسيارات النقل يجب أن يتم وضع اسطوانة غاز بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 أضرار تصيب السيارة عند تحويلها للعمل بالغاز

شاهد حقيقة إحلال وتكهين السيارات القديمة في مصر.. قائمة بها

خلال 4 ساعات.. «غازتك» تعلن تفاصيل تحويل السيارة من البنزين للغاز بالتقسيط

تعرف على علاقة وكفاءة محرك السيارات للتحويل إلى الغاز الطبيعي.. فيديو

بصورة البطاقة وخلال 4 ساعات فقط.. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. فيديو

تفاصيل.. حول سيارتك من بنزين لغاز ووفر 1200 جنيه شهريا

ترشيحاتنا

بعد أميتاب باتشان وابنه.. نجم هندي يصاب بـ فيروس كورونا

الأسعار والأماكن والمِساحات.. تفاصيل مشروعات الإسكان لمتوسطي الدخل.. فيديو

الأهلي ليس طرفا.. الزمالك يقدم مذكرة إلى الـ كاف بشأن نادي القرن

النائب العام أنصفنى.. ضحية اغتصاب بالدقهلية تنهار وتكشف كواليس فتح قضيتها بعد عامين

تذبح المرضى.. تامر أمين: مريض بكورونا دفع 774 ألف جنيه لمستشفى خاصة فى ١٢ يوما.. فيديو

السيول تدمر تركيا .. أحمد موسى: أردوغان نايم في العسل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف عن قوامها المثالي.. شذى حسون تبرز رشاقتها بهذا الفستان

مكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا