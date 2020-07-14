مكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها ، من إحدى جلسات التصوير ، بعدسة المصور يوسف تايه.





، الأنظار ، بإطلالة عصرية، حيث ظهرت بقميص جينز ذا أكمام طويلة ، اتسم بأنه بسيط ، مما منحها إطلالة كاجوال أنيقة غير مبالغ فيها. وخطفت ياسمين صبري





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وأكملت ياسمين صبري إطلالتها بمجموعة متنوعة ومختلفة من الإكسسوارات والمجوهرات التى زادت من جاذبيتها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





ولفتت ياسمين صبري الأنظار فى صورتها بمكياجها الجذاب والهادئ الذي ارتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها وكان مرتكزا على طلاء شفاه باللون البينك، واعتمدت على تسريحة شعر بسيط.



