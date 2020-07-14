بشكل عجيب.. اكتشاف آخر سلالة ديناصورات

اكتشف علماء الحفريات نوعًا جديدًا من الديناصورات تم تسميته تكريمًا للشخصية الأسطورية "كابتن هوك"؛ بسبب مخلب معلق فريد في نهاية ذراعيه.





المخلوق المسمى Trirarchuncus prairiensis ، كان مغطى بالريش الأنيق وكان له ذراعان قصيرتان مع مخلب طويل في كل طرف كان يستخدمه لحفر أو تحطيم الخشب بحثًا عن الحشرات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





واكتشف الباحثون 3 مخالب يدوية مختلفة الحجم في تكوينه، أحدها هو المخلب الأكثر اكتمالا المعروف عن الأنواع الأخرى، كما أن المخالب المتحجرة توفر للخبراء نظرة على كيفية تغير الديناصور مع تقدمه في العمر.





ويعد الديناصور ذو الخطاف هو عضو في alvarezsaurida ، التي كانت مخلوقات صغيرة ذات أرجل طويلة وقد تم التكهن بأنها تمثل أقدم أسلاف الطيور اليوم التي لا تحلق.





كما أشار العلماء إلى أن هذا النوع هو واحد من آخر الديناصورات التي تمشي على الأرض قبل أن تمحى خلال حدث الانقراض الجماعي في العصر الطباشيري.



