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تكنولوجيا

جوجل تتيح للمستخدمين لعب 10 ديناصورات عملاقة أثناء البحث.. فيديو وصور

السبت 04/يوليه/2020 - 02:02 ص
جوجل تتيح للمستخدمين
جوجل تتيح للمستخدمين لعب 10 ديناصورات عملاقة أثناء البحث
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ندى على
منذ أيام، أتاحت شركة جوجل Google لمستخدميها اللعب عن طريق إحضار ديناصورات عملاقة على شكل 3D ومن خلال تقنية الواقع المعزز، بحيث تظهر كأنها ديناصورات حقيقية في المنزل. 

وبحسب مجلة input فإن جوجل أتاحت للمستخدمين من هواتف أندرويد Android تجربة اللعب مع الديناصورات خاصة للأطفال بدءا من خمس سنوات لتجربة مشاهدة حية مع  الديناصورات والتعرف عليها. 


وتتيح جوجل للمستخدمين التعامل مع الديناصورات في مساحة مساحة رقمية لتظهر داخل الغرفة أو المنزل بشكل يجعلها أكثر واقعية للديناصورات الحقيقة، حيث يبدو حجمها كبيرا للغاية. 


ومن خلال البحث على محرك جوجل وكتابة الديناصورات ستظهر الديناصورات العملاقة للمستخدمين، كما تتيح جوجل أكثر من 10 ديناصورات للمستخدمين، من عالم الجوراسي بشكل ثلاثى الأبعاد . 

ومنذ، أيام اشترت شركة جوجل ، شركة North، العاملة في مجال تطوير نظارات الواقع المعزز، حيث من المفترض أن تساعد خبرة الشركة وقدراتها، جوجل، على الاستثمار في الجهود المرتبطة بمجالات الـ"هارد وير"، ومستقبل الحوسبة الإلكترونية، وكذلك إصدار نظارات بتكنولوجيا الواقع المعزز.
وإليك تجربة 10 أنواع من الديناصورات العملاقة على جوجل، وهى :

Velociraptor
Triceratops
Spinosaurus
Stegosaurus
Brachiosaurus
Ankylosaurus
Dilophosaurus
Pteranodon
Parasaurolophus

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