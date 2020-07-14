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فن

أحمد فلوكس ينشر صورة له مع أطفال شقيقه

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:56 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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مصطفى كرم

نشر الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع ابنه وأبناء أشقائه.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " ربنا يخليكوا لبعض" و " منورين" و " المحترم بزياده" و " أحلى نجم".

بجانب جوائزه..أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام


يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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