مطالبة بوضع حد للتدخلات التركية..وزيرة الدفاع الفرنسية: استقرار ليبيا أمان لكل أوروبا

أكدت فرنسا أهمية الاستقرار في ليبيا ، داعية إلى وضع حد للتدخلات التركية في الدولة العربية.





قالت وزيرة الجيوش (وزيرة الدفاع) الفرنسية فلورنس بارلي إن استقرار ليبيا مهم لفرنسا لأنه يؤثر على الوضع الأمني في المتوسط وبالتالي في أوروبا.





وبالأمس، قالت أيضًا وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنسا بارلي إن تركيا تجلب أعدادًا كبيرة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا ، وهذا موثق في الأمم المتحدة.





أدانت الوزيرة الفرنسية انتهاكات حظر الأسلحة التي ترتكبها القوى الأجنبية ، داعية الى حل سياسي على النحو الذي نص عليه مؤتمر برلين الذي عقد في يناير.





وأضافت بارلي أن بلدها لا يدعم حزبًا معينًا في ليبيا. ومع ذلك ، أشارت إلى أن القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر لعب دورًا هائلًا في ردع تنظيم داعش في ليبيا.





وفي اجتماع للاتحاد الأوروبي عقد الخميس الماضي، أعربت وزيرة الدفاع الفرنسية عن قلقها بشأن التحركات التركية في البحر الأبيض المتوسط ​، وضرورة دعم العضو في الاتحاد الأوروبي ، قبرص.











