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أخبار العالم

كورونا يضرب جيش إسرائيل.. 12130 جنديا في العزل و568 مصابًا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:04 ص
كورونا يضرب جيش إسرائيل
كورونا يضرب جيش إسرائيل
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الثلاثاء، آخر تطورات تفشي فيروس كورونا داخل الجيش الإسرائيلي.

وذكرت القناة الـ7 العبرية أن عدد الجنود المصابين بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 داخل الجيش بلغ 568 جنديا من النظامي والاحتياط.

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وتابعت القناة العبرية أن عدد الجنود فى الحجر الصحي ارتفع الى 12130 جنديًا.

وأعاد الجيش الإسرائيلي فتح جناح مستشفى عسقلان لجنوده المصابين بفيروس كورونا.
 
وذكرت القناة 7 العبرية، أن إعادة فتح القسم جاء بعد أن ارتفاع أعداد الإصابات بين جنود الجيش وموظفية إلى 568 مصابا بفيروس كورونا، وجميعهم في وضع جيد.
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