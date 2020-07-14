AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فوق الهايلة وإحساسك واصل..تامر حسني يعلق على متابعة تقلده

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:39 ص
تامر حسني
تامر حسني
Advertisements
ميرنا محمود
نشر الفنان تامر حسني   فيديو جديدا لأحد متابعيه  عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية الأستوري.

وظهرت  مقلدة تامر حسني في  مشهد موت شقيقه من فيلم نور عيني ،و علق تامر قائلا: "فوق الهائلة وإحساسك فعلا واصل".

الجدير بالذكر أن حصل فيلم الفلوس، على المركز الثانى، من حيث الإيرادات، بعد ما حقق أمس إيرادات قدرها 20 ألفًا و472 جنيهًا.
 
فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

اقرأ أيضًا
وكان قد حقق الفيلم إجمالى ايرادات وصلت الى 46 مليون جنيه قبل قرار إغلاق دور العرض. 

والفيلم تدور أحداثه فى إطار التشويق والإثارة حيث يستعين خالد الصاوى بتامر حسنى من أجل النصب على زينة  ولكن يقرر تامر حسنى ان تكون لصالحه والعمل يناقش قضية ازمة الثقة بين الناس.
فوق الهايلة وإحساسك واصل..تامر حسني يعلق على متابعة تقلده
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإيراد 64 جنيها.. «رأس السنة» يتذيل قائمة 5 أفلام سينمائية بعد فتح دور العرض

خلال يوم .. فيلم الفلوس لـ تامر حسنى يحقق 20 ألفًا و472 جنيهًا

ترشيحاتنا

مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

هل الوسواس في الصلاة يحتاج إلى سجود سهو؟.. أمين الفتوى يجيب

المتهمون بالتحرش بـ هنا الزاهد: أبدينا إعجابنا بها كفنانة فقط.. والنيابة تأمر بإخلاء سبيلهم

لتدعيم صفوفه.. برشلونة يحسم صفقة البرازيلي جوستافو مايا

التعليم: تفتيش الطلاب على 3 مراحل في لجان الثانوية العامة اليوم

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

سيارة مفخخة تستهدف دورية تركية روسية فى سوريا وسقوط مصابين

مفاجأة.. إرهابي سوري يعترف بتلقي تدريبات على يد عناصر أمريكية

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

محجوزة على ذمة قضية احتيال.. سيدة تنصب على المواطنين فى 4.5 مليون جنيه

المتهمون بالتحرش بـ هنا الزاهد: أبدينا إعجابنا بها كفنانة فقط.. والنيابة تأمر بإخلاء سبيلهم

لماذا صرخ زيدان عقب نهاية مباراة غرناطة وريال مدريد؟

تسعة فقط.. مستشار المفتي: لا يوجد شيء في الإسلام اسمه صيام العشر من ذي الحجة

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفز في المياه دون تردد.. مراهق يضحي بحياته لإنقاذ فتاتين من الغرق

في رحلة تمتد لـ 60 مليون كم .. الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تطلق مسبارا إلى المريخ | صور

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية