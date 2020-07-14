AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب رئيس جامعة السادات يواصل متابعة امتحانات الفرق النهائية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:24 م
جامعة السادات
جامعة السادات
Advertisements
محمد أمين

واصل الدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال إمتحانات نهاية العام الدراسى للفرق النهائية، حيث تفقد كليات "التربية الرياضية، الحقوق، التربية"، وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات.


اقرأ أيضا:- مخلص وكافاني محافظ المنوفية يكافأ أحد عمال النظافة

 

اطمأن خلال الجولة على اللجان وحسن سير الامتحانات، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.

 

وشدد "نائب رئيس الجامعة" على التطبيق الحازم للإجرءات الاحترازية من حيث دخول الطلاب من بوابات التعقيم، وقياس الحرارة بالكواشف الحرارية، والتباعد الأمن للمسافات المقررة بين الطلاب فى اللجان والتى لا تقل عن متر ونصف والتزام الطالب بارتداء الكمامة، بالإضافة إلى التهوية والتعقيم اليومى بعد انتهاء الامتحانات.

 

كما تحدث "شريف" مع عمداء الكليات عن استلام الأبحاث الخاصة بطلاب النقل ، وأكد على ضرورة الانتهاء من تقييم الأبحاث وإعلان النتائج فى أقرب وقت ممكن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أول أيام امتحانات جامعة المنيا.. التزام طلابي بالإجراءات الاحترازية.. صور

وسط إجراءات احترازية.. طلاب جامعة جنوب الوادى يواصلون أداء امتحانات الفرق النهائية

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات كليتي الصيدلة والتمريض.. صور

تواجد مستمر لعمداء ووكلاء الكليات لمتابعة سير الامتحانات بجامعة القناة

جامعة سوهاج تواصل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية و"الزراعة" بدأت اليوم

لمتابعة سير الامتحانات.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان كلية التربية النوعية.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل

في عيد ميلاد سميرة محسن.. ابن شقيقتها نجم شهير

الصحة تحذر المواطنين من الموجة الارتدادية لفيروس كورونا..فيديو

عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها

طفل الأسمرات: الرئيس السيسى زى بابا

مفاجأة.. إرهابي سوري يعترف بتلقي تدريبات على يد عناصر أمريكية

AdvertisementS

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

سيارة مفخخة تستهدف دورية تركية روسية فى سوريا وسقوط مصابين

المتهمون بالتحرش بـ هنا الزاهد: أبدينا إعجابنا بها كفنانة فقط.. والنيابة تأمر بإخلاء سبيلهم

مفاجأة.. إرهابي سوري يعترف بتلقي تدريبات على يد عناصر أمريكية

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.. المالية: 10% خصما إضافيا لأصحاب بطاقات التموين لتحفيز المنتج المحلي

الصحة تحذر المواطنين من الموجة الارتدادية لفيروس كورونا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفز في المياه دون تردد.. مراهق يضحي بحياته لإنقاذ فتاتين من الغرق

في رحلة تمتد لـ 60 مليون كم .. الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تطلق مسبارا إلى المريخ | صور

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية