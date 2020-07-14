نائب رئيس جامعة السادات يواصل متابعة امتحانات الفرق النهائية

واصل الدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال إمتحانات نهاية العام الدراسى للفرق النهائية، حيث تفقد كليات "التربية الرياضية، الحقوق، التربية"، وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات.



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اطمأن خلال الجولة على اللجان وحسن سير الامتحانات، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.

وشدد "نائب رئيس الجامعة" على التطبيق الحازم للإجرءات الاحترازية من حيث دخول الطلاب من بوابات التعقيم، وقياس الحرارة بالكواشف الحرارية، والتباعد الأمن للمسافات المقررة بين الطلاب فى اللجان والتى لا تقل عن متر ونصف والتزام الطالب بارتداء الكمامة، بالإضافة إلى التهوية والتعقيم اليومى بعد انتهاء الامتحانات.

كما تحدث "شريف" مع عمداء الكليات عن استلام الأبحاث الخاصة بطلاب النقل ، وأكد على ضرورة الانتهاء من تقييم الأبحاث وإعلان النتائج فى أقرب وقت ممكن.