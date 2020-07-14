بيان هام لمشايخ ليبيا حول الغزو التركي.. وهذا ما قالوه عن مصر

أعلن المجلس الاعلى لمشايخ وأعيان ليبيا رفضه للغزو التركي لبلادهم، معبرين عن ترحيبهم الكبير ببيان مجلس النواب الليبي حول دعم مصر للإستقرار في ليبيا، ومتوعدين الغزاة بالحرب والمقاومة لوجودهم المرفوض على الأراضي الليبية، وفق ماذكرت شبكة سكاي نيوز.





وقال المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إن الأتراك مجرد طامعين في ثروات ليبيا، وإنهم ماقدموا إلى ليبيا إلا بسبب وضعهم الاقتصادي المتردي.





ويعاني الاقتصاد التركي منذ سنوات ضعفًا في الليرة وذلك بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المتهورة .





ودعا مجلس المشايخ والأعيان إلى الوقوف ضد العدوان التركي المدعوم بمليشيات ومرتزقة :" نطالب الشعب الليبي بدعم برلمانه المنتخب والجيش الوطني".





وأكد المجلس رفضه للتدخل التركي في الشأن الليبي، مؤكدًا ومرحبًا ببيان مجلس النواب :" نؤيد بيان مجلس النواب الليبي في دعوة الجيش المصري للتدخل للدفاع عن الشعب الليبي".





ولفت المجلس الأعلى إلى إن تركيا لاتعوض خسائرها من ليبيا وحسب، بل وتستخدم موارد ليبيا لجلب المرتزقة والسلاح لقتل الشعب الليبي.





وختم بيان المجلس الأعلى لقبائل وأعيان ليبيا، إلى إنه سيتصدى للأتراك، ولن يمكنهم من تمرير مخططهم.





من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية في الأراضي الليبية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية، ردا على رفض انضمامها إليه، إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز الليبي لإنقاذ اقتصادها المنهار.



