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محافظات

تشميع 2 كافيه لمخالفة مواعيد الغلق في بني سويف

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:43 م
غلق وتشميع
غلق وتشميع
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محمد عبدالحليم
قام بلال حبش نائب محافظ بني سويف بجولة تفقدية مسائية بمدينة ناصر شمال المحافظة،حيث  تفقد عدد من شوارع المدينة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بخطة مجابهة كورونا ، وتطبيق القانون فيما يتعلق بمخالفات البناء أو التعديات على أراض الدولة ، والاشغالات العشوائية التي تعوق حركة السير والمرور ، وكذا متابعة مستوى النظافة ، والمرافق والخدمات العامة . 

وأسفرت الجولة عن غلق وتشميع ٢ كافيه، ورفع عدد  عدد من الاشغالات  العشوائية والمخالفة ، وتم التحفظ علي كافة الاشغالات واتخاء كافة الاجراءات القانونية ، حيث شدد نائب المحافظ على استمرار حملات ضبط الشارع السويفي ، ومتابعة الالتزام بقرارات الحكومة ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين ، مع ضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها. 
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واختتم نائب المحافظ جولته، بتفقد سير العمل بمستشفى ناصر العام ، حيث تفقد قسم الطوارئ واطمأن على توافر المستلزمات الطبية ومستوى الخدمة المقدمة في المستشفى، والتقى بعض العاملين من الأطباء وأطقم التمريض، معربا عن تقديره للدور الكبير والهام الذي يقوم به أفراد وعناصر المنظومة الصحية بالمحافظة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وموجها لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

رافق نائب المحافظ في جولته المسائية  المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة ناصر ، ومسئولي  المناطق وفنين الاشغالات ومسئول الرخص ، وعدد من التنفيذيين المعنيين . 

تشميع 2 كافيه لمخالفة مواعيد الغلق في بني سويف
تشميع 2 كافيه لمخالفة مواعيد الغلق في بني سويف
تشميع 2 كافيه لمخالفة مواعيد الغلق في بني سويف
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