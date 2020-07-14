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محافظات

تطعيم 25500 طفل ضد شلل الأطفال بالأقصر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:52 م
صورة ارشيقية
صورة ارشيقية
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شمس يونس

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الاقصر، اليوم الثلاثاء ، عن استمرار فاعليات الحملة القومية لتطعيم ضد شلل الاطفال " سولك " حيث بلغ تطعيم 25500 طفل حتى اليوم  من اجمالى 76517 طفل وذلك منذ انطلاق الحملة  اول شهر يوليو الجارى .

وأوضحت المديرية  اماكن تلقى التطعيم بالإدارات الصحية  التابعة لها فى كل من مراكز المحافظة وهى مركز إسنا، و القرنة، البياضية، وأرمنت، وإدارة الزينية، وإدارة البندر، وإدارة الطود.

حيث يتم تلقى التطعيم  في إدارة إسنا فى  المركز الطبي بإسنا، مركز متميز أمومة وطفولة بقرية الكيمان، مركز طب أسرة بقرية الدير، ومركز طب الاسرة بقرية المساوية، مركز طب الأسرة بقرية كومير.

اما وحدات التطعيم بمركز القرنة غرب الأقصر هى  وحدة صحة الشيخ عامر، وحدة صحة الطارف ، وبمركز البياضية يتم التطعيم  بالمركز الطبي البياضية.

اما بمركز ارمنت جنوب غرب المحافظة يتم التطعيم بالوحدة الصحية بقرية الديمقراط، ورعاية طفل أرمنت، ووحدة صحة الاسرة بقرية المحاميد بحري، وحميات ارمنت

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ويقدم الخدمة الطبية مكتب ببندر الاقصر مركز صحة أول، والوحدة الصحية بنجع غنيم، وصحة المراة بالمركز الحضري، ووحدة طب أسرة بمستشفى الدولي ، وفي إدارة الطود تقدم الخدمة في الوحدة الصحية بالندافين و الوحدة الصحية بحاجر المريس.

 

جدير بالذكر أن مبادرة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بحقن السولك انطلقت في جميع محافظات الجمهورية وتستهدف 6 مليون طفل من مواليد 1-1-2016 وحتى مواليد 22-3-2018 الذين لم يتم تطعيهم بلقاح الحقن " سولك" بعد إضافته لتطعيمات شلل الأطفال عام 2016 طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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