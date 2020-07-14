إحالة 5 متهمين بالتحرش بهنا الزاهد للمحاكمة العاجلة

أحالت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس النيابة ٥ عمال متهمين في واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح مخلى سبيلهم وحددت جلسة بالأسبوع المقبل.





ووجه إسلام شاكر وكيل أول نيابة الشيخ زايد للمتهمين تهمة التحرش اللفظي، وأنكر المتهمون قيامهم بالتحرش بالزاهد مشيرين إلى أنهم حاولوا إبداء إعجابهم بها فقط كفنانة.





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واستمعت النيابة لأقوال هنا الزاهد التي قررت أنها أثناء قيادتها سيارتها فوجئت بسيارة نصف نقل بجوارها بداخلها ٥ شباب يحاولون الاقتراب منها ويتحدثون بألفاظ مشينة فحاولت الإسراع بسيارتها إلا أنهم لاحقوها وكانوا يضيقون الخناق عليها مع استمرار التلفظ بكلمات بذيئة فأخرجت هاتفها المحمول لتصويرهم وعندما شاهدوها تقوم بالتصوير أخفوا وجوههم وفروا هاربين بالسيارة والتي لم تتمكن من تحديد أرقامها.





فحصت الأجهزة الأمنية عددا من كاميرات المراقبة بالمكان الذي حددته هنا الزاهد لحدوث الواقعة والتي تبين رصدها لسيارة المتهمين وتم تحديد هويتهم وضبطهم.





وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الجيزة القبض على ٥ متهمين في واقعة التحرش اللفظي بالفنانة هنا الزاهد.





وأضافت التحريات أنه على خلفية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر الفنانة هنا الزاهد من تعرضها لواقعة تحرش لفظى أثناء قيادتها سيارتها من بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.





فقد توصلت جهود الأجهزة الأمنية المعنية إلى أن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة تابعة لإحدى الشركات الخاصة وقد تم ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه "5" أشخاص.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة.