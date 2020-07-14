AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحالة 5 متهمين بالتحرش بهنا الزاهد للمحاكمة العاجلة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:51 م
الفنانة هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
أحالت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس النيابة ٥ عمال متهمين في واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح مخلى سبيلهم وحددت جلسة بالأسبوع المقبل. 

ووجه إسلام شاكر وكيل أول نيابة الشيخ زايد للمتهمين تهمة التحرش اللفظي، وأنكر المتهمون قيامهم بالتحرش بالزاهد مشيرين إلى أنهم حاولوا إبداء إعجابهم بها فقط كفنانة. 


واستمعت النيابة لأقوال هنا الزاهد التي قررت أنها أثناء قيادتها سيارتها فوجئت بسيارة نصف نقل بجوارها بداخلها ٥ شباب يحاولون الاقتراب منها ويتحدثون بألفاظ مشينة فحاولت الإسراع بسيارتها إلا أنهم لاحقوها وكانوا يضيقون الخناق عليها مع استمرار التلفظ بكلمات بذيئة فأخرجت هاتفها المحمول لتصويرهم وعندما شاهدوها تقوم بالتصوير أخفوا وجوههم وفروا هاربين بالسيارة والتي لم تتمكن من تحديد أرقامها. 

فحصت الأجهزة الأمنية عددا من كاميرات المراقبة بالمكان الذي حددته هنا الزاهد لحدوث الواقعة والتي تبين رصدها لسيارة المتهمين وتم تحديد هويتهم وضبطهم. 

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الجيزة القبض على ٥ متهمين في واقعة التحرش اللفظي بالفنانة هنا الزاهد. 

وأضافت التحريات أنه على خلفية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر الفنانة هنا الزاهد من تعرضها لواقعة تحرش لفظى أثناء قيادتها سيارتها من بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة. 

فقد توصلت جهود الأجهزة الأمنية المعنية إلى أن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة تابعة لإحدى الشركات الخاصة وقد تم ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه "5" أشخاص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس شابين في واقعة التعدي على صيدلي بالغردقة

التحقيقات في اتهام سيدة لـ سمكري بالتحرش بها .. المتهم: اتخانقنا على فلوس التصليح.. وكاميرات مراقبة تكشف المستور

التحريات لم تتوصل لحقيقة الواقعة .. إخلاء سبيل سمكري اتهمته سيدة بالتحرش بها

شكرا الشرطة المصرية.. القبض على المتحرشين بالفنانة هنا الزاهد في الشيخ زايد

بعد القبض على المتحرشين بها.. هنا الزاهد: حقي جالي وحسيت بأمان

أنا مش رامبو برده.. هنا الزاهد: كنت خايفة وأنا بصور المتحرشين.. فيديو

ترشيحاتنا

بكلمات مؤثرة.. سلفستر ستالوني يساند جون ترافولتا بعد رحيل زوجته

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

قفز في المياه دون تردد.. مراهق يضحي بحياته لإنقاذ فتاتين من الغرق

العشر من ذي الحجة.. عالم أزهري يكشف عن أفضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام

أول ظهور لنجل جورج كلوني وأمل علم الدين.. صور

له أجر عمرة.. علي جمعة: الرسول حرص على الصلاة في هذا المسجد خاصة يوم السبت

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

عادة يومية أثناء النوم تسبب تلف الأعصاب الشعاعية.. توقف عنها فورا

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لون شعر جديد.. أسما شريف منير في إطلالة صيفية على إنستجرام

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تثير الجدل على إنستجرام

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته