قريبا.. فيلم عيد جواز لـ إيهاب فهمى ودوللي شاهين





روج الفنان ايهاب فهمى لفيلمه الجديد عيد جواز المقرر عرضة قريبا وذلك على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"





ونشر ايهاب فهمى صورة بوستر الفيلم مع النجمة اللبنانية دوللي شاهين وعلق قائلًا "فيلم عيد جواز قريبا"





يواصل فريق عمل الفيلم السينمائي عيد جواز الذي يخوض بطولته النجم ايهاب فهمي واللبنانية دوللي شاهين وحرص المنتج السينمائي ايمن زكي علي نزول افيش فيلم عيد جواز استعدادا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.





فيلم عيد جواز بطولة الفنان إيهاب فهمى واللبنانية دوللي شاهين، ومن إنتاج أيمن زكى ، وتأليف السيناريست أسامة فهمى وإخراج أحمد فهمى عبد الظاهر ويشارك فى بطولته وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال عام 2020



