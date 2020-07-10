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فن

كلاكيت تاني مرة.. إيهاب فهمى ينشر صورة جديدة بصحبة زوجته

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:58 ص
إيهاب فهمي وزوجته
إيهاب فهمي وزوجته
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محمد بدران

شارك الفنان إيهاب فهمى جمهوره في صورة جديدة له برفقة زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام».

وظهر إيهاب فهمى داخل سيارته فى إطلالة رومانسية برفقة زوجته، وعلق قائلا"كلاكيت تاني مرة" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن آخر اعمال ايهاب فهمى مشاركته فى مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي، تارا عماد، وعدد من الفنانين.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.


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كلاكيت تانى مره❤🤣

A post shared by Ehab Fahmy (@ehab.fahmy.792) on

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