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فن

إيهاب فهمي بطلا لمسرحية المغفلة لتشيكوف ضمن مبادرة اضحك وفكر واعرف

السبت 13/يونيو/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يشارك الفنان إيهاب فهمي بدور البطولة في مسرحية "المغفلة" للكاتب الروسي الكبير أنطون تشيكوف ومن إخراج سامح بسيوني، والمقرر عرضها يوم الخميس المقبل الموافق 18 يونيو على القناة الرسمية لوزارة الثقافة ضمن مبادرة "اضحك.فكر.اعرف" من مسرح المواجهة.

ويشارك في بطولة العرض بجانب إيهاب فهمي كل من نورهان أبو سريع ومحمد دياب وأشرف فؤاد ومحمد إبراهيم ونورهان حافظ وتعليق صوتي المخرج الكبير سمير العصفوري ومن إخراج الفنان سامح بسيوني ويعقب عرض "المغفلة" لقاء مع الناقد د. علاء عبد العزيز.

المشروع يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وتحت إشراف مدير المسرح القومي والبيت الفني للمسرح وفرقة مسرح المواجهة.

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