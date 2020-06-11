بهبوط حاد في الدورة الدموية.. إيهاب فهمي ينعي محمود مسعود

نشر الفنان إيهاب فهمى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ينعى الفنان محمود مسعود الذي وافته المنية منذ قليل داخل أحد المستشفيات بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية وذلك عن عمر يناهز 68 عامًا.

وعلق إيهاب فهمى قائلا : "ا لبقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية ‫ الفنان الكبير ⁧محمود مسعود .. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

وقدم محمود مسعود عديد من الأعمال الدرامية منها "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".