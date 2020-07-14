بعد تصدرها التريند .. 5 صور تبرز جمال صابرين شريف

تصدرت المذيعة التونسية صابرين شريف ، مؤشر البحث جوجل، بعد انتهائها من تصوير أغنية "ملهوفة" باللهجة المصرية فى أولى تجاربها الغنائية التي قررت أن تظهر بها في عالم الفن كمطربة للمرة الأولى.









وتتميز صابرين شريف عند الظهور بخطف الأنظار، فهي تعتمد على إرتداء الملابس اللافتة كظهورها الأخير التي ظهرت فيه مرتدية فستان باللون الأبيض قصير فوق الركبة.





واعتمدت على تسريحة شعر ناعمة أعلى الكتف.





كما وضعت المكياج الصارخ المرتكز على الألوان الزاهية مثل البمبي في الشفاه مع لمسات البلاشر المميز.





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وإليكم صور صابرين شريف..







