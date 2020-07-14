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رياضة

غدا .. إعلان مسابقات المراحل السنية للموسم الجديد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:27 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر والنصف ظهر غد الأربعاء بالمقر الرئيسي للاتحاد يعلن خلاله الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد عن المسابقات التي ينظمها الاتحاد للمراحل السنية في الموسم الجديد 20-2021.

وأسدل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل المثار حول موعد الإعلان عن جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال العطار في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "سيتم الإعلان رسميا عن جدول الدوري خلال يومين"، مضيفا: "نراجع حاليا مواعيد المباريات، وننتظر موافقة الجهات الأمنية".

وأضاف: "مسابقة كأس مصر سوف تستكمل، ولكن لم نحدد موعدها والأقرب أن تجرى مبارياتها وسط لقاءات الدوري".

وتابع: "أسوان سوف يخوض مبارياته على ملعب اتحاد الشرطة، بينما سيخوض المصري مبارياته على ملعب السويس إذا كان ذلك يتناسب معهما".
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