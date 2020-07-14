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تكنولوجيا

توقف خدمة واتسآب في مصر والعالم بسبب عطل فني

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:22 م
توقف خدمة واتسآب
توقف خدمة واتسآب في مصر والعالم بسبب عطل فني
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كريم جمال
 أصاب منذ قليل عطل مفاجئ تطبيق التراسل المجاني الفوري الأشهر في العالم واتسآب WhatsApp، بعدما أبلغ المستخدمون بعدم تمكنهم من إرسال رسال او استقبال اي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.

وبدأ العطل يصيب عددا كبيرا من مستخدمي واتسآب في مصر منذ دقائق، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على فيسبوك و تويتر.

وبحسب صحيفة "express" البريطانية، تلقى موقع "Downdetector" التقني المتخصص في رصد إعطال تطبيق واتسآب، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيق ولم يعرف سبب حدوثها حتي الآن.

من ناحية أخري لم تعلق إدارة واتسآب عن العطل حتى الآن.
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