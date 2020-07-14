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رياضة

دونجا يفك الجبس ويبدأ فترة التأهيل .. غدا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
يبدأ محمود عبدالعاطي" دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فترة التأهيل بداية من غد الأربعاء، وذلك بعد أن قام "بفك الجبس” اليوم تحت إشراف الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبي للنادي ، جراء الإصابة التي تعرض لها قبل عودة فريقه لإستئناف التدريبات الجماعية للفريق.

ومن المقرر أن يغييب "دونجا" عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة 10 أيام فترة التأهيل من إصابته بإلتواء في الكاحل، وشرخ في الشظية.

يذكر أن الإسماعيلي يواجه فريق أسوان وديًا الخميس المقبل ضمن إستعدادات الفريق لإستئناف عودة الدورى العام المقرر له يوم 6 أغسطس المقبل.
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