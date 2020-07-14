دونجا يفك الجبس ويبدأ فترة التأهيل .. غدا

جراء الإصابة التي تعرض لها قبل عودة فريقه لإستئناف التدريبات الجماعية للفريق.





ومن المقرر أن يغييب "دونجا" عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة 10 أيام فترة التأهيل من إصابته بإلتواء في الكاحل، وشرخ في الشظية.





يذكر أن الإسماعيلي يواجه فريق أسوان وديًا الخميس المقبل ضمن إستعدادات الفريق لإستئناف عودة الدورى العام المقرر له يوم 6 أغسطس المقبل.