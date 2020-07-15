محمد المصباحي: ما تقوم به تركيا في ليبيا يعتبر احتلالاً

قال الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا ، إن بيان مجلس النواب الليبي الخاص بالترحيب بتدخل الجيش المصري لمنع الغزو التركي للأراضي الليبية نابع من إرادة الشعب.





وأضاف محمد المصباحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الخطر الذى تتعرض له ليبيا يؤثر على مصر، وتركيا تريد العودة للعصر العثمانى والجميع يرفض ذلك جملة وتفصيلاً.





وأشار إلى أن مصر على مر العصور تقف بجوار أشقائها، ولذلك مجلس النواب توجّه لمصر للوقوف بجوارها فى تلك الأزمة، والرئيس عبد الفتاح السيسي لن يترك الشعب الليبي فى أزمة.



