سناكس آخر الليل.. طريقة عمل فشار الكراميل.. فيديو

5 كوب فشار مستوي

نصف كوب زبدة

نصف كوب سكر بني

1 ملعقة صغيرة سائل فانيليا

ربع ملعقة صغيرة بيكينج صودا

ملح

طريقة عمل فشار الكراميل :

1- في طاسة تضاف الزبدة والسكر، وتترك على النار حتى يتكرمل.





2- يضاف البيكنج صودا ويقلب الصوص جيدا.





3- تضاف الفانيليا ويرفع الصوص من على النار.





4- يصب صوص الكراميل على الفشار ويقلب جيدا.





5- ثم يقدم الفشار دافئ.





فوائد تناول الفشار :





1- يحفز الفشار خلايا المخ على انتاج مادة السيروتونين اللازمه لتنبيه خلايا المخ وزيادة اليقظه.





٢- يحتوي على المجموعة المتكاملة من فيتامين ب المركب (بي6 إلى بي 12) .





٣- يحتوي الفشار على البروتين والاحماض الامينيه اللازمه لتجدد الخلايا الداخلية لجسم الانسان وخاصه خلايا المخ.





٤- يحتوى على فيتامينات " أ " و " ك " اللازمه لصحة وسلامة الإنسان.



