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مرأة

سناكس آخر الليل.. طريقة عمل فشار الكراميل.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:58 م
طريقة عمل فشار الكراميل
طريقة عمل فشار الكراميل
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آية التيجي
قدمت الشيف سارة عبد السارة طريقة عمل فشار الكراميل بطريقة بسيطة بنفس المذاق الذي نتناوله في صالات السينما.

ونقدم لكم في السطور التالية خطوة بخطوة طريقة عمل فشار الكراميل .

وقت التحضير: 10 دقائق
تكفي: 5 أشخاص

نعشق  تناول سناك خفيف في الليل وأثناء مشاهدة الأفلام أو المسلسلات، لذا فإن وصفة طريقة عمل فشار الكراميل من اشهي الوصفات التي يمكن تقديمها كسناكس بين الوجبات و خلال الليل، وستنال إعجاب الأطفال وتلفت انتباههم.

طريقة عمل فشار الكراميل

مقادير طريقة عمل فشار الكراميل

5 كوب فشار مستوي
نصف كوب زبدة
نصف كوب سكر بني
1 ملعقة صغيرة سائل فانيليا
ربع ملعقة صغيرة بيكينج صودا
ملح

طريقة عمل فشار الكراميل :

1- في طاسة تضاف الزبدة والسكر، وتترك على النار حتى يتكرمل. 

2- يضاف البيكنج صودا ويقلب الصوص جيدا. 

3- تضاف الفانيليا ويرفع الصوص من على النار.

4- يصب صوص الكراميل على الفشار ويقلب جيدا.

5- ثم يقدم الفشار دافئ.

فوائد تناول الفشار :

1- يحفز  الفشار خلايا المخ على انتاج مادة السيروتونين اللازمه لتنبيه خلايا المخ وزيادة اليقظه.

٢- يحتوي على المجموعة المتكاملة من فيتامين ب المركب (بي6 إلى بي 12) .

٣- يحتوي الفشار على البروتين والاحماض الامينيه اللازمه لتجدد الخلايا الداخلية لجسم الانسان وخاصه خلايا المخ.

٤- يحتوى على فيتامينات " أ " و " ك " اللازمه لصحة وسلامة الإنسان.

واليكم الفيديو الذي يوضح طريقة عمل الفشار خطوة بخطوة ..
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