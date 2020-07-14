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رياضة

اتحاد الكرة : استئناف القسم الثاني 20 سبتمبر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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يسرى غازى


قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد أجازة عيد الأضحى المبارك ، وبعد اجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها الاتحاد اعتبارا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به.


وقال العطار في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "سيتم الإعلان رسميا عن جدول الدوري خلال يومين"، مضيفا: "نراجع حاليا مواعيد المباريات، وننتظر موافقة الجهات الأمنية".



وأضاف: "مسابقة كأس مصر سوف تستكمل، ولكن لم نحدد موعدها والأقرب أن تجرى مبارياتها وسط لقاءات الدوري".

وتابع: "أسوان سوف يخوض مبارياته على ملعب اتحاد الشرطة، بينما سيخوض المصري مبارياته على ملعب السويس إذا كان ذلك يتناسب معهما".
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