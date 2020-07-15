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أخبار العالم

تونس.. حركة النهضة الإخوانية تقرر سحب الثقة من حكومة الفخفاخ

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:38 ص
حركة النهضة تقرر
حركة النهضة تقرر سحب الثقة من حكومة الفخفاخ
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قسم الخارجي
قرّر مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية في تونس، سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، وسط توتر في المشهد السياسي بالبلاد.

وكلف مجلس شورى النهضة، زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، بتنفيذ الخيار، بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل في مجلس النواب.

وفي وقت سابق، اعتبر "الفخفاخ" أن دعوة حركة النهضة لتشكيل حكومي جديد؛ انتهاكًا صارخًا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة، واقتصاد البلاد المنهك من جراء فيروس كورونا.

وأوضح أن هذه الدعوات تؤكد غياب المسؤوليّة في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلّب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف، مزيدا من التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن.

يأتي ذلك وسط غضب في البرلمان التونسي بين الكتل النيابية، وكذلك تحركات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي,
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