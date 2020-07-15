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أخبار العالم

أردوغان كان على علم بالمخطط.. زعيم المعارضة التركية يفضح مسرحية انقلاب 2016

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:09 ص
رئيس حزب الشعب الجمهوري:
رئيس حزب الشعب الجمهوري: أردوغان كان على علم بانقلاب 2016
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قسم الخارجي
اتهم قيادي بالمعارضة التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان ، بمعرفته المسبقة بانقلاب 2016؛ ليكشف تفاصيل جديدة حول المسرحية التي يستغلها الرئيس التركي لقمع معارضيه.

وتساءل رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، "لماذا يذهب أردوغان للاختباء في مدينة مرماريس ليلة الانقلاب؟"، موضحا أن مساعديه المتهمون بالانتماء لتنظيم الخدمة، يعرفون مكانه، فلماذا اختبأ أردوغان في مرماريس؟؛ لأنه يعلم بوجود انقلاب.

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كما تحدث كيليشدار أوغلو أيضًا عن تقرير للجنة التحقيق في انقلاب 15 يوليو ، والذي لم يتم الإعلان عنه بعد، وفقا لصحيفة "احوال" التركية.

وانتقد زعيم المعارضة التركية استهداف النظام لجماعة فتح الله جولن ، والتي يتهمها أردوغان بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.

ويشن نظام أردوغان حملة قمعية ضد المعارضين، وكل من على صلة بجماعة جولن، بزعم انقلاب 15 يوليو 2016.

وبحسب التقارير فقد تم القبض على أكثر من 77000 شخص متهمين بصلاتهم بالمجموعة، فيما تم تعليق أو طرد 150.000 موظف حكومي آخرين كجزء من حملة قمع واسعة النطاق ضد المجموعة من قبل الحكومة التركية في أعقاب الانقلاب الفاشل.
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