أردوغان كان على علم بالمخطط.. زعيم المعارضة التركية يفضح مسرحية انقلاب 2016

أردوغان ، بمعرفته المسبقة بانقلاب 2016؛ ليكشف تفاصيل جديدة حول المسرحية التي يستغلها الرئيس التركي لقمع معارضيه. اتهم قيادي بالمعارضة التركية، الرئيس رجب طيب، بمعرفته المسبقة بانقلاب 2016؛ ليكشف تفاصيل جديدة حول المسرحية التي يستغلها الرئيس التركي لقمع معارضيه.





وتساءل رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، "لماذا يذهب أردوغان للاختباء في مدينة مرماريس ليلة الانقلاب؟"، موضحا أن مساعديه المتهمون بالانتماء لتنظيم الخدمة، يعرفون مكانه، فلماذا اختبأ أردوغان في مرماريس؟؛ لأنه يعلم بوجود انقلاب.





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كما تحدث كيليشدار أوغلو أيضًا عن تقرير للجنة التحقيق في انقلاب 15 يوليو ، والذي لم يتم الإعلان عنه بعد، وفقا لصحيفة "احوال" التركية.





وانتقد زعيم المعارضة التركية استهداف النظام لجماعة فتح الله جولن ، والتي يتهمها أردوغان بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.





ويشن نظام أردوغان حملة قمعية ضد المعارضين، وكل من على صلة بجماعة جولن، بزعم انقلاب 15 يوليو 2016.



