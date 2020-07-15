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أخبار العالم

رغم ارتفاع نسب الشفاء.. تحذير جديد من الصحة السعودية بشأن كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:02 ص
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أصدرت  وزارة الصحة السعودية تحذيرا بشأن فيروس كورونا المستجد و،ذلك نظرا لما يتم تداوله من  معلومات غير صحيحة عن انتهاء فيروس كورونا، مؤكدة أن الفيروس لازال نشطًا رغم أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في المملكة قفزت إلى 74.6%.

جدير بالذكر ان  فحوصات كورونا في السعودية بلغت حوالي 2 مليون و300 ألف فحص، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا في السعودية 177560 حالة وذلك بعد تسجيل 7718 حالة شفاء مؤخرا.

يُشار الي ان السلطات الصحية داخل المملكة كانت قد رصدت بالأمس الثلاثاء 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2283 حالة.

كما إرتفعت إجمالي الإصابات بــ كوفيد 19 داخل المملكة الي 237 ألفا و803 حالات بعد تسجيل 2692 إصابة جديدة بالفيروس.
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