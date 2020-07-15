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أخبار العالم

الصحة السعودية توجه نصائح بشأن التعامل مع مصابي كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:19 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أكدت وزارة الصحة السعودية أن كبار السن هم من أكثر الفئات العمرية تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد لذ قدمت مجموعة من النصائح للتعامل معهم في اعقاب إصابتهم بالفيروس المستجد.

وعبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " اوضحت الصحة السعودية ومن خلال رسم معلوماتي أن النصائح تتمثل في ضرورة الإلتزام بعدد من الإجراءات تتضمن لبس الكمامة عند تواجدهم مع كبار السن بجانب غسل اليدين قبل وبعد ملامسة كبير السن.

كما شددت علي المحافظة على التباعد الجسدي إذا لم تكن هنالك حاجة، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع كبير السن،جانب  والحرص على لبس الكمامة والقفاز أثناء تقديم النظافة الشخصية لكبير السن، والتخلص منها بشكل سليم.

جدير بالذكر ان وزارة الصحة السعودية كانت قد أعلنت بالأمس عن إرتفاع إجمالي الإصابات في السعودية 237803، فيما وصل إجمالي حالات التعافي 177560، وبلغ إجمالي الوفيات 2283 في الوقت ذاته بلغت نسبة فحوص كوفيد 19 في المملكة تجاوزت مليونين و300 ألف فحص.
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