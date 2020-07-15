تحدث في الحرم.. ظاهرة فلكية جديدة تشهدها السعودية

يتعامد اليوم (الأربعاء) قرص الشمس على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، وتحديدًا في تمام الساعة 12 و26 دقيقة.





ووبدوره قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن معنى هذا التعامد أن كل مَن سيشاهد الشمس في هذه اللحظة سيكون مستقبلًا للقبلة، مهما كان موقعه بأي مكان في العالم.





وأوضح الخبير الفلكي السعودي أن علماء الإسلام قديما كانوا يستخدمون هذه الطريقة لتحديد القبلة بدقة متناهية.





وبيًن الزعاق أن تحديد القبلة قديمًا كان يتم من خلال وضع شاخص على الأرض، حيث إن الشاخص له ظل، مضيفًا أنه في النقطة التي يلتقي فيها الظل بالشاخص ستكون هي اتجاه القبلة.