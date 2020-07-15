بالأسود المخطط.. شمس الكويتية تشارك متابعيها صورة قديمة لها

شاركت المطربة شمس الكويتية، متابعيها صورة قديمة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية مميزة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت شمس الكويتية على صورتها موجهة كلامها لمتابعيها، قائلة: "لأنك غير عن غيرك تحز بخاطري أفعالك ".
وأبرزت اطلالة شمس الكويتية رقة الفنانة وجمالها، حيث اختارت فستان باللون الأسود المخطط بخطوط رفيعة باللون الأبيض بأكمام طويلة.
وظهرت شمس الكويتية بشعر منسدل عبر وجهها بشكل انسيابي وناعم، فيما خاترت قبعة على رأسها باللون الأسود، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر الشفاه باللون الروز الناعم، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والآي لاينر والماسكرا.
واختارت شمس الكويتية ان تبرز إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ فقامت بالتزين بقرطين ناعمين باللون الفضي مع خاتم باللون الأسود والأبيض من اللؤلؤ على كامل يديها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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لأنك غير عن غيرك تحز بخاطري أفعالك 🌞
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