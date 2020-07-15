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اقتصاد

بمساحة 300 فدان.. وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات إدارية لإزالة التعديات بمدينة 15 مايو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة حوالي 300 فدان من الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت ولاية جهاز تنمية مدينة 15 مايو.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إصدار قرار إداري لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 35.18 فدان بالحد الشمالي لمدينة 15 مايو، والمتمثلة في إقامة عدة منازل بارتفاعات ومساحات مختلفة بدون سند وبدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وقرار لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 89.76 فدان، الكائنة بحوض تجميع بوادي الجبو جنوب شرق المجزر وجنوب سير الأسمنت، والمتمثلة في بناء عدة منازل بارتفاعات ومساحات مختلفة بدون سند، ودون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وقرار لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 175.44 فدان، الكائنة بحوض تجميع وادي الجبو داخل منطقة الزرايب بالمرحلة الثالثة بالمدينة، والمتمثلة في بناء عدة منازل بارتفاعات ومساحات مختلفة بدون سند ودون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وأكد الوزير مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقًا للقانون، وحفاظًا على مظهر المدن الجديدة الجمالي، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز مدينة 15 مايو، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

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