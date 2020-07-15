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اقتصاد

رئيس الجهاز: إتاحة 9 قطع أراضٍ استثمارية بنظام التخصيص الفوري بـ6 أكتوبر الجديدة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم إتاحة 9 قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة ومساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر الجديدة؛ وذلك بنظام  التخصيص الفوري  لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمساحة (1971.87) فدان، لإقامة مشروع «مرابط الخيول»، والذي يعد المشروع الأول من نوعه على مستوى المدن الجديدة،  وكذا تم إتاحة 3 قطع أراضٍ استثمارية بالمنطقة الصناعية بمساحات تتراوح بين (35000 م2 و 36451م2)  لإقامة أنشطة صناعية مختلفة، وكذا إتاحة قطعتي أرض استثمارية بالمنطقة الصناعية بمساحات حوالي  (4958م2) لكل قطعة  بنشاط صناعي، وكذا إتاحة 3 قطع أراضٍ بالمنطقة اللوجستية بمساحات تتراوح بين (3400م2 و 8445م2) بأنشطة مخازن لوجيستية.

وقال المهندس عادل النجار: تم إتاحة مواقع  قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويمكن لراغبي الاستثمار الاطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني  http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx والخاص بالهيئة.
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