شلل مرورى على الطريق الزراعى بسبب كسر خط المياه بطوخ.. صور

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع حالة من الشلل المرورى بمحافظة القليوبية بسبب كسر في خط المياه الرئيسى المغذى لمدينة طوخ.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقليوبية أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب في المدينة خلال فترة الانقطاع.





كما تسبب العطل أيضا في قطع المياه عن مدينة طوخ بالكامل وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بحضور محمد ياسين وسمير عمر نائبا رئيس المدينة وتم إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم الدفع بأطقم الطوارئ لإصلاح العطل.ودفعت الوحدة المحلية بمدينة طوخ بسيارات كسح لرفع تراكمات المياه من مجلس المدينة وسيارات شركة مياه الشرب وتم سحب المياه من الطريق السريع وتسيير حركة المرور وجارى متابعة إصلاح العطل وضخ المياه.وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قد اعلنت عن حدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 12 بوصة المغذي لمدينة طوخ مما يترتب عليه قطع المياه عن بعض مناطق مدينة طوخ.وقالت الشركة انه على الفور تم الدفع بالفرق الفنية للبدء الفورى في إصلاح العطل والعمل على إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.