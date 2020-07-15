AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بضرورة تعديل قانون التعاونيات الزراعية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:11 م
النائب رائف تمراز
النائب رائف تمراز
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إننا لسنا فى حاجة إلى قانون جديد للزراعة، ولكننا نحتاج إلى تعديل قانون التعاونيات الزراعية، والذى لم يتم تعديله منذ عام 1956 وحتى الآن.

وأشار تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون التعاونيات الزراعية لم يعدل على الرغم من التطور فى مجال الزراعة من إدخال أنظم حديثة مثل الرى بالرش والتنقيط، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى قانون جديد للتعاونيات الزراعية لكى يتم تسويق المحاصيل الزراعية.

وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بضرورة أن تتضمن تعديلات قانون التعاونيات الزراعية إلزام الجمعية الزراعية بجمع المحاصيل وتسويها للفلاح ، وألا تزيد مدة عضو الجمعية الزراعية عن دورتين، مؤكدا ضرورة تجديد الدماء.

وأوضح أن الجمعيات التعاونية الزراعية مقسمة لقبائل، وبالتالى فنحن نريد تطوير منظومة التعاونيات الزراعية والنهوض بالزراعة.

وكان قد أكد اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن هناك قانونا جديدا للزراعة جاري إعداده حاليا ويشمل كل أنشطة القطاع الزراعي ويتولى تنظيمها ويتصدي لكل المشكلات التي تواجه القطاع ويفتح الأفق أمام تطوير الزراعة وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلي أن  القانون الذي يحكم الزراعة في مصر الأن  صدر عام 1966 وسيتم عرض القانون الجديد على البرلمان المقبل في دورته الجديدة عام 2021.

وأضاف "الحصري"، في كلمته خلال مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا والذي نظمته مؤسسة أجري توداي مشيرا إنه اتفق مع وزير الزراعة السيد القصير على إعداد مذكرة وتوجيهها إلى وزير العدل لسرعة منح الضبطية القضائية لمراقبي المبيدات، موضحا أن عقوبات غش المبيدات في قانون الزراعي الحالي ضعيفة جدا وهو ما شجع على نمو  سوق موازية للمبيدات في مصر وتشغل حيز ليس صغيرا في السوق المصري الآن.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري أن أغلب من يغشون المبيدات يستغلون جهل المزارع بضوابط استخدام المبيدات ويتسببون بذلك في الإضرار بصحة الفلاح خلال استخدامه للمبيد وصحة المواطن المستهلك للسلع الزراعية وتعريض الإنتاج الزراعي للتدهور من حيث الكم والكيف، إلى جانب الإضرار بسمعة المنتج الزراعي المصري في الخارج لذلك يجب تغليظ العقوبات فيما يخص غش المبيدات.

وشدد "الحصري"، علي  انه يجب زيادة عدد مراقبي المبيدات في مصر حيث لا يتناسب العدد الحالي مع حجم السوق ومساحة الأراضي الزراعية المستهلكة للمبيدات، وأنه يجب منح هؤلاء الضبطية القضائية لتمكينهم من تحرير المخالفات بشكل فوري للمتجاوزين لأن مخالفة غش المبيدات يجب أن يتم  توثيقها مباشرة وإلا تم إخفائها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفاظا على صحتك.. طرق التخلص من المبيدات السامة بالخضراوات والفاكهة

تجنبا للإصابة بكورونا.. الفلاحين تناشد بضرورة فحص العينات المستوردة

النواب: عرض قانون الزراعة الجديد على البرلمان المقبل

ترشيحاتنا

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

5 مضادات حيوية طبيعية لعلاج التهابات الجسم

بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته

بتروتريد تمد فترة قراءة عدادات الغاز المنزلي.. لهذه الأسباب

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

AdvertisementS

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. شروط الالتحاق بكلية الشرطة

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

فيديو جديد يكشف ظهور نانسى عجرم لحظة مقتل محمد الموسى بفيلتها

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

هل اقتربت معركة سرت؟.. تركيا تغامر بـ 10 آلاف مرتزق.. والجيش الليبي يستعد

خيانة عظمى.. عمدة اسطنبول يتعهد بعرقلة صفقة أردوغان والشيخة موزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته

عربون محبة.. فنانون يهدون زوجاتهم سيارات كهدية لكسب رضائهن

لم تتحمل فراقها.. أم تلحق بابنتها بعد وفاتها في عيد ميلادها الـ21