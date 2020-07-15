بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها









خطفت إيمان العاصي الأنظار فى الصورة بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى حدود الركبة وذا اكمام مكشوفة باللون الأسود الذى لا يحمل اى نقوشات او تطريزات.





اقرأ إيضا..





وأكملت إيمان العاصي إطلالتها بنظارة شمس ذات إطار و عدسات باللون البني وكانت متناسقة مع وجهها، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات و اعتمدت على البساطة.





اما من الناحية الجمالية، بدت إيمان العاصي بخصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ووضعت بمكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



