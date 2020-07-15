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مرأة

بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:43 م
ايمان العاصي
ايمان العاصي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على الموقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال استمتاعها بالأجازة الصيفية.


خطفت إيمان العاصي الأنظار فى الصورة بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستان  قصير يصل أعلى حدود الركبة وذا اكمام مكشوفة باللون الأسود الذى لا يحمل اى نقوشات او تطريزات.

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وأكملت إيمان العاصي إطلالتها بنظارة شمس ذات إطار و عدسات باللون البني وكانت متناسقة مع وجهها، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات و اعتمدت على البساطة.

اما من الناحية الجمالية، بدت إيمان العاصي بخصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ووضعت بمكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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