رسميا.. رابطة الدوري الإنجليزي تكشف موعد انطلاق الميركاتو الصيفي في إنجلترا

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، موعد انطلاق سوء الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد.





وأشارت الرابطة في بيانا رسميا، أن فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 ستمتد عشرة أسابيع، حيث ستبدأ من 27 يوليو الجاري وحتى 5 من أكتوبر المقبل، في انتظار تصديق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).





وتابعت: "بعد تناقش الأمر مع دوري الدرجة الثانية، سيتم إضافة فترة انتقالات محلية فقط من 5 إلى 16 أكتوبر، حيث سيسمح لأندية البريميرليح إبرام تعاقدات مع أندية الدرجة الثانية سواء إعارة أو انتقال نهائي فقط".



