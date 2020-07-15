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رياضة

رسميا.. رابطة الدوري الإنجليزي تكشف موعد انطلاق الميركاتو الصيفي في إنجلترا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:56 م
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
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إسراء أشرف

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، موعد انطلاق سوء الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد.


وأشارت الرابطة في بيانا رسميا، أن فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 ستمتد عشرة أسابيع، حيث ستبدأ من 27 يوليو الجاري وحتى 5 من أكتوبر المقبل، في انتظار تصديق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتابعت: "بعد تناقش الأمر مع دوري الدرجة الثانية، سيتم إضافة فترة انتقالات محلية فقط من 5 إلى 16 أكتوبر، حيث سيسمح لأندية البريميرليح إبرام تعاقدات مع أندية الدرجة الثانية سواء إعارة أو انتقال نهائي فقط".

وأوضحت: "لن يسمح بانتقالات بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر".
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