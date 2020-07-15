بتكلفة 10 ملايين جنيه.. محافظ بني سويف يطلق إشارة بدء تشغيل مشروع الصرف الصحي بأبو سليم

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، إشارة بدء تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية أبوسليم مركز بني سويف ، بتكلفة اجمالية وصلت إلى 10مليون جنيها،وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام،واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سيد حسان مدير فرع شركة المقاولون العرب لشمال الصعيد،والمهندس عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب، واللواء محمود ضياء رئيس المدينة.





وتفقد المحافظ مكونات المشروع والذي نفذته شركة المقاولون العرب"تحت إشراف الهيئة القومية"،على مساحة 440 متر،وشملت بيارة، عنبر التشغيل، و4 طلمبات ومولد ، بجانب غرف الأمن والمخزن والإدارة والسور الخارجي للمحطةواستمع من القائمين على تنفيذ المشروع ،من الهيئة القومية والشركة المنفذة،لشرح موجز عن مراحل العمل في المحطة التي تضمنت إنشاء شبكات إنحدار بطول 6 كم بأقطار تبدأ من 160مم إلى 500مم بوصة وخطوط طرد بطول 2822متر وبقطر 450 مم من مواسير H.D.P.E ومحطة رفع بطاقة 150 لتر/ثانية،والذي يصب على محطة رفع الصرف الصحي بالجزيرة ويخدم 8 آلاف نسمة من أهالى قرية أبوسليم.

إقرأاضا :





وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والأهالي للحفاظ على المشروع واستمرار عمله بالكفاءة المطلوبة،ليتم تحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمة التي أنفقت فيها الدولة الكثير من الاعتمادات من أجل تحسين مستوى الخدمات بالقرى،مؤكدا على أن قطاع الصرف الصحي يحظى بأولوية كبيرة في خطة عمل الدولة،والتي تنفذها وزارة الإسكان من خلال أجهزتها المختصة.





تجدر الاشارة إلى أن مشروع صرف صحي قرية أبوسليم والذي قد تم الانتهاء منه منذ عامين ، ولم يتم تشغيله بسبب بعض المعوقات الفنية،وقام المحافظ بعقد اجتماع مع مسؤولى الصرف الصحي بالمحافظة،لبحث تذليل المعوقات التي تواجه تشغيل مشروع الصرف الصحي بالقرية ،خاصة وأن القرية قد تعرضت مؤخرا لتسرب مياه الصرف ببعض شوارع القرية ، إثر قيام الأهالي بالصرف على المشروع قبل تشغيله.





وتم الاتفاق بين كافة الأطراف والجهات المعنية على الحلول العاجلة والدائمة،وتنفيذها في أسرع وقت ، حيث تم الاتفاق على تشغيل مشروع الصرف الصحي بالقرية خلال أسبوع ،والذي سيؤدى إلى حل المشكلة التي تعاني منها القرية ، وذلك بعد استكمال المهمات ومكونات المشروع والمراجعة الفنية ، من خلال التعاون بين شركة المياه والجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب.