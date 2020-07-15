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مرأة

ورم فى المخ وخيانتها مع فتيات الليل.. طلاق الفاشنيستا الكويتية روان حسين.. القصة كاملة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:47 م
روان حسين
روان حسين
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هاجر هانئ
أعلنت الفاشينيستا الكويتية روان حسين أنفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد يوسف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، من خلال نشر عدة صور فى الـ stories.

فاجئت الفاشينيستا الكويتية روان  حسين جمهورها و متابعيها على مواقع التوصال الأجتماعى بزوجها من رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف، فى عام 2019 و ذلك بعد خلافات معه كانت معلنه على حساباتهما  الشخصية على مواقع التواصل، حتى أعلنت زوجها وانتقال إقامتها إلى دبي، دون أن تكشف أي معلومات عن حياتها.

وعلقت الفاشينيستا الكويتية  عقب زواجها أن السبب الحقيقي لإخفائها خبر زفافها وامتناعها عن نشرها صور لزوجها،   قائلة " حبيت أخلي الشهور الأولى من الزواج خاصة وأخليها لي لأنني أقدر الحياة العائلية وأحترم رغبة أهلي.. أمي وأبوي وحاليًا زوجي.. لأنهم ما يحبون الحياة تحت الأضواء.. أنا اخترت حياة الشهرة التي انعدمت فيها الخصوصية.. أهلي ما هم مجبورين يشاركوني هادي الحياة". 

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وأكدت روان  حسين  فى أكثر من مرة أنها ترغب في أن تكون حياتها الشخصية بعيدة عن السوشيال ميديا، لهذا فهي تبعد زوجها تمامًا، ولم يظهر جانبها،إلا فى أول صور رسمية تجمعهما مع ابنتهما بيلا نونا عبر انستجرام.

وفى خلال الأيام الماضية تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى خبر أنفصال روان  حسين  عن زوجها و لكن نفت الفاشينيستا الكويتية قائلة" أعلم أن الملل زائد خلال فترة كورونا، لكن هذا لا يسمح للبعض بان يطلقون الشائعات عني، لم أنفصل عن زوجي أبو لونا بنتى و الله يحفظه لنا".

ولكن أعلنت الفاشينيستا الكويتية روان  حسين خلال الساعات عن  أسباب تحول قصة حبهما للانفصال، قالت " قررت أن أنشر تفاصيل قصتى منذ أن أعلنت خطوبتي على محمد يوسف مقريف الذي هو حاليا زوجي ووالد ابنتي الكل كان مصدومًا واليوم أريد أن أشرح كل شيء ".

كتبت " في كل مرة كنت أغضب لأنني كنت الملامة على كل أخطائه وصفنى البعض إننى مجنونة، مريضة نفسيًا وإن كان هو شخص غير متوازن لأنني أمسكت بزوجى مع فتيات ليل وكنت أتعرض للاساءة العقلية القصوى حتى إننى خضعت للعلاج لأنني شعرت اإنني لست متوازنة.
السبب الأخر لبقائي في هذه العلاقة المؤذية هي نظرة المجتمع للمطلقة عندنا، كنت خائفة جدًا من كلام الناس واتهاماتهم لي والاشاعات التي ستخلف خبر طلاقي. لذلك ضحيت بسلامتي من أجل تجنب كلام الناس.

علقت: "لكن الحقيقة هي أن زوجى مريض نفسى ونرجسى وعلى الرغم من ذلك حاولت أن أصلح كل شيء لأنني أحببته.. أما السبب الأخر لبقائي في هذه العلاقة المؤذية هي نظرة المجتمع للمطلقة ، كنت خائفة جدًا من كلام الناس واتهاماتهم لي والاشاعات التي ستخلف خبر طلاقي. لذلك ضحيت بسلامتي من أجل تجنب كلام الناس... افترضوا إنني مطلقة والآن أريد أن يعرف الجميع إنني سأطلق زوجى الذى نقل الى فيروس الورم الحليمى البشرى hpv type 16 لانه كان يخوننى مع فتيات ليل.

واكملت " نصيحتي لكل فتاة، إياك والاستمرار في علاقة مضرة لك، نفسيًا أو جسديًا، إياك والمساومة على سلامتك لأجل ما تظنينه حبًا، أو لأجل الأطفال. أنا واثقة أن ابنتي ستكون سعيدة جدًا بعيدًا عن الأب الذي لم يقف بجانبها يومًا. وسأحبها حبًا يغنيها عن أي حب في العالم".

ورم فى المخ وخيانتها مع فتيات الليل.. طلاق الفاشنيستا الكويتية روان حسين.. القصة كاملة
ورم فى المخ وخيانتها مع فتيات الليل.. طلاق الفاشنيستا الكويتية روان حسين.. القصة كاملة
ورم فى المخ وخيانتها مع فتيات الليل.. طلاق الفاشنيستا الكويتية روان حسين.. القصة كاملة
ورم فى المخ وخيانتها مع فتيات الليل.. طلاق الفاشنيستا الكويتية روان حسين.. القصة كاملة
ورم فى المخ وخيانتها مع فتيات الليل.. طلاق الفاشنيستا الكويتية روان حسين.. القصة كاملة
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