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أخبار البلد

لخدمة أهالي الجيزة.. حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي ..فيديو وصور

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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سيد أحمد- ايهاب أشرف
بتوجيهات من النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، واصل أعضاء حملته تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والحارات فى منطقه القصبجي بالجيزة.

وقام أعضاء حملة النائب ابو العينبن بتطهير وتعقيم شارع امتداد راجح المتفرع من شارع سكة الناظر - شارع راجح- شارع صلاح الدين - حارة علي العسكرى - شارع ورشة الالوميتال - شارع فتحي والي - شارع سامى رامي - شارع الرشاح- شارع الورشة.

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يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم بدائرة الجيزة، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
لخدمة أهالي الجيزة.. حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي ..فيديو وصور
لخدمة أهالي الجيزة.. حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي ..فيديو وصور
لخدمة أهالي الجيزة.. حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي ..فيديو وصور
لخدمة أهالي الجيزة.. حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي ..فيديو وصور
لخدمة أهالي الجيزة.. حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي ..فيديو وصور
لخدمة أهالي الجيزة.. حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي ..فيديو وصور
لخدمة أهالي الجيزة.. حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي ..فيديو وصور
لخدمة أهالي الجيزة.. حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي ..فيديو وصور
لخدمة أهالي الجيزة.. حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي ..فيديو وصور
لخدمة أهالي الجيزة.. حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي ..فيديو وصور
لخدمة أهالي الجيزة.. حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي ..فيديو وصور
لخدمة أهالي الجيزة.. حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي ..فيديو وصور
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