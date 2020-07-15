ثغرة خطيرة ببرنامج Zoom تؤثر على ملايين الأجهزة.. اعرف جهازك بينهم

كشفت شركة الأمن السيبراني ACROS Security، ثغرة خطيرة في برنامج مكالمات الفيديو الشهير زووم Zoom ، والتي يطلق عليها اسم يوم الصفر Zero-day.





وبحسب ما ذكره موقع "welivesecurity"، تؤثر ثغرة zero-day، على عميل Windows Zoom، عندما يتم تشغيل العملاء على إصدارات نظام التشغيل ويندوز القديمة، وتحديدا Windows 7 وWindows Server 2008 R2 والإصدارات الأقدم.









ووفقا لتقرير موقع "zdnet" التقني، فأن مستخدمي تطبيق زووم على الهواتف الذكية، لا يتأثرون بهذه الثغرة بحسب أو مستخدميه من الحواسب مع أنظمة Windows 8 أو أحدث حيث تؤثر فقط على الأنظمة القديمة فقط.





وتسمح هذه الثغرة للهاكرز بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على كمبيوتر الضحية عن بعد، حيث تقوم بتثبيت برنامج Zoom Client لنظام التشغيل ويندوز، عن طريق جعل المستخدم يقوم ببعض الإجراءات المعتادة مثل فتح ملف مستند.





وقالت شركة الأمن السيبراني "ACROS": "إن نظام التشغيل لا يعطي للمستخدم أي تحزير أمني أثناء تنفيذ الهجموم على جهازه".





الجدير بالذكر أن الشرك المالكة لتطبيق مؤتمرات الفيديو زووم، والذي شاهد نموا كبير خلال الأشهر الماضية، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد،عالجت هذه المشكلة منذ ذلك الحين وأصدرت تصحيحا يوم الجمعة، يحمل الإصدار رقم 5.1.3 (28656.0709).