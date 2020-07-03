AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ليقضي على Zoom.. أغنى رجل هندى يطلق خدمة جديدة لمؤتمرات الفيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:01 م
خدمة JioMeet
خدمة JioMeet
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أطلق أغنى رجل في الهند، أمس الخميس، خدمة مؤتمرات الفيديو والتي تدعى جيو ميت JioMeet، حيث يهدف إلى منافسة خدمة مكالمات الفيديو Zoom، والتي لاقت نحاجا كبيرا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني، يوفر تطبيق "جيو ميت"، للمستخدمين عددا غير محدود من المكالمات المجانية بدقة عالية (720 بيكسل)، ويدعم ما يصل إلى 100 مشارك في المكالمة الواحدة، على غرار خدمتي مؤتمرات الفيديو زووم وGoogle Meet.


ومن المثير للاهتمام، أن تطبيق JioMeet، لا يفرض حدا زمنيا على وقت للمكالمات، حيث تقول شركة Jio: "إن المكالمات يمكن أن تصل مدتها إلى 24 ساعة"، ولا تتطلب الخدمة في الوقت الحالى دفع رسوم للاشتراك بها، ومن غير الواضح إذا ما كانت الشركة تعتزم إطلاق خطط مدفوعة من الخدمة الجديدة، وذلك بالنظر إلى أنها تشتهر بأنها توفر خدماتها مجانا لسنوات.

وقد بدأت شركة Jio Platforms، في اختبار نسخة تجريبيبة من الخدمة في شهر مايوم المنصرم، وقالت: "إن خدمة مؤتمرات الفيديو الجديدة توفر ضوابط استضافة على مستوى الشركات، مثل حماية كلمات المرور لكل مكالمة، ودعم تسجيل الدخول المتعدد الأجهزة ما يصل إلى 5 أجهزة".

ويمكن للمستخدمين الوصول لخدمة JioMeet، من خلال متصفحي كروم وفايرفوكس عبر أجهزة سطح المكتب، بالإضافة إلى نسخة التطبيق المخصصة لأنظمة التشغيل ios، وأندرويد ويندوز وماك.

الجدير بالذكر أن خدمة JioMeet أطلقت بدعم من رجل الأعمال موكش أمباني Mukesh Ambani، والذي يعد أغنى رجل في الهند ومؤسس شركة الاتصالات Reliance Jio، التي حصل مؤخرا على أرباح ما يعادل 15.2 مليار دولار. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واتس آب يمكن مستخدميه من إجراء مكالمة فيديو تصل إلى 50 شخصا

تنافس Zoom.. فيسبوك تطلق رسميا خدمتها الجديدة Messenger Rooms

لهذه الهواتف.. واتساب يختبر ميزة ‏Messenger Rooms لدمج ٥٠ شخصا في مكالمة جماعية

فيسبوك ينافس تطبيق المكالمات الجماعية زووم.. بميزة Workplace

للمشتركين فقط .. تطبيق Zoom يمنع الخصوصية عن مستخدمي الحسابات المجانية

أفضل تطبيقات مكالمات فيديو مجانية بديلة لـ Zoom .. فيديو

ترشيحاتنا

امتدادا لمعبد إسنا.. شخصان ينقبان عن الآثار يصلان لاكتشاف جديد بالأقصر.. صور

بوساطة أفريقية.. السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

تمنع الحصوات .. 3 مشروبات رخيصة لـ تنظيف الكلى

مريم جابت لجدتها شوكولاتة.. أحمد الفيشاوى ينشر صورة لوالدته.. شاهد

تستمر لشهور.. أعراض غريبة تظهر بأجساد المتعافين من كورونا

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويسد الشهية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟

يقوي الأسنان ويطرد السموم.. فوائد تناول العنب يوميا

تخفيض أسعار شيري تيجو 3 chery tiggo في مصر .. صور