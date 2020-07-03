ليقضي على Zoom.. أغنى رجل هندى يطلق خدمة جديدة لمؤتمرات الفيديو

المستجد. أطلق أغنى رجل في الهند، أمس الخميس، خدمة مؤتمرات الفيديو والتي تدعى جيو ميت JioMeet، حيث يهدف إلى منافسة خدمة مكالمات الفيديو Zoom ، والتي لاقت نحاجا كبيرا خلال أزمة فيروس كورونا





زووم وGoogle Meet. ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني، يوفر تطبيق "جيو ميت"، للمستخدمين عددا غير محدود من المكالمات المجانية بدقة عالية (720 بيكسل)، ويدعم ما يصل إلى 100 مشارك في المكالمة الواحدة، على غرار خدمتي مؤتمرات الفيديووGoogle Meet.









ومن المثير للاهتمام، أن تطبيق JioMeet، لا يفرض حدا زمنيا على وقت للمكالمات، حيث تقول شركة Jio: "إن المكالمات يمكن أن تصل مدتها إلى 24 ساعة"، ولا تتطلب الخدمة في الوقت الحالى دفع رسوم للاشتراك بها، ومن غير الواضح إذا ما كانت الشركة تعتزم إطلاق خطط مدفوعة من الخدمة الجديدة، وذلك بالنظر إلى أنها تشتهر بأنها توفر خدماتها مجانا لسنوات.





وقد بدأت شركة Jio Platforms، في اختبار نسخة تجريبيبة من الخدمة في شهر مايوم المنصرم، وقالت: "إن خدمة مؤتمرات الفيديو الجديدة توفر ضوابط استضافة على مستوى الشركات، مثل حماية كلمات المرور لكل مكالمة، ودعم تسجيل الدخول المتعدد الأجهزة ما يصل إلى 5 أجهزة".





ويمكن للمستخدمين الوصول لخدمة JioMeet، من خلال متصفحي كروم وفايرفوكس عبر أجهزة سطح المكتب، بالإضافة إلى نسخة التطبيق المخصصة لأنظمة التشغيل ios، وأندرويد ويندوز وماك.





الجدير بالذكر أن خدمة JioMeet أطلقت بدعم من رجل الأعمال موكش أمباني Mukesh Ambani، والذي يعد أغنى رجل في الهند ومؤسس شركة الاتصالات Reliance Jio، التي حصل مؤخرا على أرباح ما يعادل 15.2 مليار دولار.