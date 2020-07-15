قرار عاجل من الفيفا بشأن الـ 5 تبديلات فى مباريات الموسم المقبل





وكان الفيفا قد قرر زيادة التبديلات التي يتم إجراؤها بالنسبة لكل فريق في مباريات كرة القدم من 3 تبديلات إلى 5، هذا الموسم، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".









وأعلن الفيفا، اليوم الأربعاء، أن نظام التبديلات الخمسة سيستمر الموسم المقبل بشكل اختياري، حيث يحق لكل اتحاد وكل بطولة اختيار ما إذا ستقام البطولات بنظام الخمس تبديلات، أو السماح لكل فريق بإجراء 3 تبديلات فقط.





وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أقر نظام الـ 5 تبديلات في دور نصف النهائي ودور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.







