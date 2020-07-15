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توك شو

أسباب تراجع إصابات كورونا بمصر وروشتة لمواجهة الفيروس.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:28 م
كورونا
كورونا
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عادل نصار
كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة والباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، عن الأسباب الممكنة لتراجع عداد الإصابات والوفيات بفيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد. 

وارجع عقبة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، السبب في هذا الأمر إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرصتها الدولة بتعليمات من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن انخفاض معدل إصابات فيروس كورونا يعكس سير الإجراءات الاحترازية بشكل جيد. 

وتابع رئيس أقسام المناعة والباطنة، أن هناك معدلات زيادة بمعدل الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول، والتي نتج عنها فرض ارتداء الكمامة الطبية في الأماكن المغلقة تجنبا لزيادة حالات الإصابة، مطالبا المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية بالتزام أكثر للحفاظ على نسبة انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وفي السياق نفسه أشار رئيس أقسام المناعة والباطنة بكلية طب جامعة عين شمس، إلى أن دولتي فرنسا وانجلترا بدأتا فرض ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة. 


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