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أخبار العالم

السودان: تراجع مستويات النيل بنحو 90 مليون متر مكعب

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد وزاة الري السودانية، اليوم الأربعاء، على بدء ملء إثيوبيا سد النهضة في فترة سابقة على إعلانها اليوم.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، قالت وزارة الري السودانية إن هناك تراجع في مستويات نهر النيل بمحطة الديم الحدودية مع إثيوبيا بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا مما يؤكد إغلاق إثيوبيا بوابات سد النهضة.

وأضافت الوزارة أن السودان سيتابع التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.

وكانت الري السودانية أكدت أنها لم تتلق إخطارا من إثيوبيا ببدء الملء الأول لسد النهضة.

وأعلنت أنها تعقد اجتماعا عاجلا لبحث الإعلان الإثيوبي عن بدء الملء الأول لسد النهضة.

وأعلنت إثيوبيا اليوم الأربعاء بد الملء الأولي للسد النهصة، وذلك بعد يوم من ختام المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي.

وبحسب التلفزيون الإثيوبي، قال وزير الطاقة إن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.

وعن صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالة رويترز والتي أظهرت وجود تجمعات مياه خلف السد ما يشيرا إلى بدء علمية الملء منذ يوم 8 يوليو الجاري، قال إن الصور صحيحة، مشيرا إلى أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تمكن كنتيجة طبيعية بدء الملء لبحيرة السد.

وجاء ذلك على الرغم من نفي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدء أديس أبابا في ملء السد ابتداء من التاريخ المذكور.

وأضاف بيكلي أن المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة تم الاتفاق خلالها على بعض النقاط، لافتا إلى أن عملية بناء وتعبئة السد تسير بشكل طبيعي.

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