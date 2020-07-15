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رياضة

مفاوضات من الأهلي والزمالك.. عبد الرحمن مجدي يكشف عن عروض الاحتراف

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:51 م
عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي
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محمد رشاد
كشف عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي  عن تفاصيل العروض التي تلقاها للاحتراف بالدوري الهولندي بداية من الموسم المقبل.


وتألق عبد الرحمن مجدي بشكل لافت للنظر، خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي توج بها الفراعنة، بجانب التأهل لأولمبياد طوكيو المقبلة.


وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات إذاعية عبر آثير راديو مصر: "وكيلي أبلغني بتواصل ناديي أياكس وفينورد الهولنديين، وذلك بعد ظهوري في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا".


وأوضح: "توجد بعض المفاوضات مع وكيل أعمالي ولكني لم أتواصل بشكل مباشر معهما، ولم يتم التقدم بأي عروض رسمية لنادي الإسماعيلي".


وأكمل: "أنا الآن في نادي الإسماعيلي وهو فريق كبير ولكني أتمنى خوض تجربة الاحتراف بالفترة المقبلة".


وأشار: "هناك أيضًا عروض محلية تلقيتها بعد أمم إفريقيا، من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، بجانب وجود رغبة من الجزيرة الإماراتي في ضمي بعد مواجهتهم بالبطولة العربية حتى الآن لم يتواصل أي فرد من الجهاز الفني للمنتخب الأول معي".
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