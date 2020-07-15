AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى منفعلا على الهواء: أثيوبيا بدأت فى بناء السد 2011

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:16 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
Advertisements
البهي عمرو
انفعل الإعلامى أحمد موسى على الهواء وقال: " بناء سد النهضة تم فى عهد الإخوان وقت محمد مرسي العياط، مطالبًا الجميع بالعودة لهذه الفترة".

قال أحمد موسى، إن البلد تحاول اليوم انقاذ ما تم فى عام 2011، موضحًا أن الفوضى التى حدثت والتخريب الذى تم فى 2011 هو السبب فى ما قامت به إثيوبيا وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يحافظ على الأمن القومى للبلاد، والجميع لديه ثقة فى هذا الرجل العظيم.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المحاولات من بعض الأشخاص للدخول فى النصف ولكن الجميع يعلم ما يقوم به الرئيس السيسي.

وأوضح أحمد موسى، أن إثيوبيا قامت بهذا العمل فى عام 2011، وقت ان كانت مصر تعانى من مشكلات.  

ولفت أحمد موسى، إلى أن قناة الجزيرة تقوم بشن حملات على مصر، وعرض موسى صورة من قناة الجزيرة يوضح البدء فى عمل سد النهضة فى 2011.

وأشار أحمد موسى، إلى أن، بناء السد بدأ فى عهد محمد مرسي، وان الأشخاص التى قامت بعمل فوضى وتخريب هى السبب فى تلك السد.


وتابع  أحمد موسى، إن ملء اثيوبيا لـ سد النهضة يعكس عدم احترامها للمجتمع الدولي، موضحًا أن الأقمار الصناعية يمكنها التأكد من صحة ملء سد النهضة، أن سبب تراجع وزير الري الإثيوبي عن تصريحاته فى التلفزيون الرسمى الأثيوبي بشأن ملء سد النهضة ربما ردود الفعل الدولية.

وأكد  أن تصريحات وزير الري الأثيوبي تحدث لـ رويترز، وتحدث فى التلفزيون الرسمى وبعد ذلك ينفى، معلقًا " أنا مش عارف هل كلامه الساعة 3 اللى صح ولا كلامه اللى طلع بعدها بـ 3 ساعات" أن هنا تناقضات فى تصريحات الوزير الإثيوبي، وأكد أن مصر طالبت إثيوبيا بتوضيح هذه الأمر سواء بالملء أو عدم الملء.

وأشار أحمد موسى، إلى أن مصر طلبت الإيضاح الرسمى و الرد الرسمي، معلقًا " دى دولة بـ تتعامل مع دولة ولازم يكون هناك خطاب رسمي، لان هذا الامر يتعلق بحياة 150 مليون شخص".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري: إثيوبيا تتعنت وقدمت ورقة تطيح بمفاوضات 9 سنوات.. فيديو

أحمد موسى: العالم يرى مخاطر السد الإثيوبي الفنية

تزامنا مع تصعيد ملف سد النهضة.. وزير الري يبحث سبل التعاون مع جنوب السودان

عبد العاطى يتابع استعدادات إدارة الري المصري بالسودان لفيضان العام القادم

أحمد موسى عن انتهاء مفاوضات سد النهضة: مفيش جديد يبقى الوضع كما هو عليه

تعليق قوي من أحمد موسى على ملء سد النهضة.. فيديو

ترشيحاتنا

بيراميدز يحسم جدل ضم رمضان صبحي

الأشعة المقطعية تكشف حقيقة مومياء المرأة الصارخة.. اعرف القصة

خروج لقاحات كورونا سبتمبر.. تفاصيل

رئيس الحكومة التونسية يعلن استقالته من منصبه

قرار عاجل من الفيفا بشأن الـ 5 تبديلات فى مباريات الموسم المقبل

متحدث الجيش الليبي: لدينا أسلحة لن نفصح عنها

AdvertisementS

شاهد| رجل أخضر يحمل سيفا يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي .. والداخلية تطالبه بتسليم نفسه

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

صور الأقمار الصناعية تكشف تورم خزان "النهضة" .. الحقيقة الكاملة لبدء إثيوبيا ملء السد وتراجع مستوى مياه النيل

بشرة خير.. الحكومة تعلن إجراءاتها لتأمين 4 ملايين مصيف من كورونا بالساحل

بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية..السيسي يطالب بـ صياغة إطار شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة

رئيس الحكومة التونسية يعلن استقالته من منصبه

علاقة غير شرعية.. كشف لغز جثة شاب مقتول بطلقات نارية بالمنصورة

وزير الري الإثيوبي: أمطار غزيرة أحدثت تجمعا للمياه في خزان سد النهضة

نشر صواريخ إس 400 في ليبيا.. هل تهرب تركيا من العقوبات الأمريكية لتقع في مصيدة الرافال المصرية؟

شاهد.. أول صور لملء سد النهضة الإثيوبي

بيراميدز يحسم جدل ضم رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميًا.. أريا 2021 تنطلق كأول SUV كهربائية من نيسان | صور

بـ تاتو جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

طردها من السيارة وأطفأ 693 شمعة .. أسرار في حياة ويل سميث وزوجته جادا