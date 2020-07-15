أحمد موسى منفعلا على الهواء: أثيوبيا بدأت فى بناء السد 2011

انفعل الإعلامى أحمد موسى على الهواء وقال: " بناء سد النهضة تم فى عهد الإخوان وقت محمد مرسي العياط، مطالبًا الجميع بالعودة لهذه الفترة".
قال أحمد موسى، إن البلد تحاول اليوم انقاذ ما تم فى عام 2011، موضحًا أن الفوضى التى حدثت والتخريب الذى تم فى 2011 هو السبب فى ما قامت به إثيوبيا وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يحافظ على الأمن القومى للبلاد، والجميع لديه ثقة فى هذا الرجل العظيم.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المحاولات من بعض الأشخاص للدخول فى النصف ولكن الجميع يعلم ما يقوم به الرئيس السيسي.
وأوضح أحمد موسى، أن إثيوبيا قامت بهذا العمل فى عام 2011، وقت ان كانت مصر تعانى من مشكلات.
ولفت أحمد موسى، إلى أن قناة الجزيرة تقوم بشن حملات على مصر، وعرض موسى صورة من قناة الجزيرة يوضح البدء فى عمل سد النهضة فى 2011.
وأشار أحمد موسى، إلى أن، بناء السد بدأ فى عهد محمد مرسي، وان الأشخاص التى قامت بعمل فوضى وتخريب هى السبب فى تلك السد.
وتابع أحمد موسى، إن ملء اثيوبيا لـ سد النهضة يعكس عدم احترامها للمجتمع الدولي، موضحًا أن الأقمار الصناعية يمكنها التأكد من صحة ملء سد النهضة، أن سبب تراجع وزير الري الإثيوبي عن تصريحاته فى التلفزيون الرسمى الأثيوبي بشأن ملء سد النهضة ربما ردود الفعل الدولية.
وأكد أن تصريحات وزير الري الأثيوبي تحدث لـ رويترز، وتحدث فى التلفزيون الرسمى وبعد ذلك ينفى، معلقًا " أنا مش عارف هل كلامه الساعة 3 اللى صح ولا كلامه اللى طلع بعدها بـ 3 ساعات" أن هنا تناقضات فى تصريحات الوزير الإثيوبي، وأكد أن مصر طالبت إثيوبيا بتوضيح هذه الأمر سواء بالملء أو عدم الملء.
وأشار أحمد موسى، إلى أن مصر طلبت الإيضاح الرسمى و الرد الرسمي، معلقًا " دى دولة بـ تتعامل مع دولة ولازم يكون هناك خطاب رسمي، لان هذا الامر يتعلق بحياة 150 مليون شخص".