أحمد موسى منفعلا على الهواء: أثيوبيا بدأت فى بناء السد 2011

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المحاولات من بعض الأشخاص للدخول فى النصف ولكن الجميع يعلم ما يقوم به الرئيس السيسي.





وأوضح أحمد موسى، أن إثيوبيا قامت بهذا العمل فى عام 2011، وقت ان كانت مصر تعانى من مشكلات.





ولفت أحمد موسى، إلى أن قناة الجزيرة تقوم بشن حملات على مصر، وعرض موسى صورة من قناة الجزيرة يوضح البدء فى عمل سد النهضة فى 2011.





وأشار أحمد موسى، إلى أن، بناء السد بدأ فى عهد محمد مرسي، وان الأشخاص التى قامت بعمل فوضى وتخريب هى السبب فى تلك السد.