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ديني

دار الإفتاء: اللهم احفظ نيل مصر.. ولن يضيع الله بلدا وعد كل قاصديه بالأمن

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:19 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء، إن الله تعالى لن يضيع بلدًا وعد كل قاصديه بأن يدخلوه آمنين، كما قال -عز وجل- في كتابه العزيز: «ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ».


وتوجهت دار الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك» بالدعاء إلى مصر الغالية بأن يحفظها الله -عز وجل-، قائلة: «اللهم احفظ مصر وشعبها ونيلها بحفظك الجميل».


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كم مرة ذكرت مصر في القرآن؟

بدروه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن مصر ذكرت صراحة في القرآن الكريم في خمسة مواضع، فيما ذكرت بالإشارة إليها في أكثر من 30 موضعًا وبعض العلماء عدّها 80 موضعًا.

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن مصر ذُكرت في القرآن الكريم خمس مرات في الآيات التالية: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا» «وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ» «فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ».

وذكر قول الله تعالى: «وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ اهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ».

مصر أرض السلام والطمأنينة
ونوه الدكتور عبد الفتاح العواري، أستاذ بجامعة الأزهر، بأن مصر أرض السلام والطمأنينة والرسالات، فقد جاء ذكرها صريحًا في القرآن الكريم، وأقسم بها الله تعالى قبل أن يُقسم بالبلد الحرام.

واستشهد «العواري» بقوله تعالى: «وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3)» من سورة التين، موضحًا أن الوطن قيمة غالية، وحري بالإنسان الواعي أن يُحافظ على تلك القيمة ويعمل جاهدًا على حمايتها والدفاع عنها، ويبذل كل غالي ورخيص ليُحافظ على هذه البلدة المؤمنة التي تحمل في جنباتها ميراث النبوات وميراث آل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

دار الإفتاء: اللهم احفظ نيل مصر.. ولن يضيع الله بلدا وعد كل قاصديه بالأمن
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