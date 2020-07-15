دار الإفتاء: اللهم احفظ نيل مصر.. ولن يضيع الله بلدا وعد كل قاصديه بالأمن

كم مرة ذكرت مصر في القرآن؟

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن مصر ذُكرت في القرآن الكريم خمس مرات في الآيات التالية: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا» «وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ» «فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ».