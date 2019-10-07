كم مرة ذكرت مصر في القرآن؟.. خالد الجندي: الله كرمها وجعلها دولة علم

أوضح خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن تكرار ذكر اسم مصر في القرآن يدل على أنها الدولة الوحيدة الضاربة في عمق التاريخ.



وأضاف «الجندي»، خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، أن اسم مصر مُكرم في القرآن الكريم، لافتًا إلى أن مصر بها تمكين وعلم، وظهر ذلك في سورة يوسف، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى أراد ليوسف نوعا من التمكين.



كم مرة ذكرت مصر في القرآن؟

بدروه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن مصر ذكرت صراحة في القرآن الكريم في خمسة مواضع، فيما ذكرت بالإشارة إليها في أكثر من 30 موضعًا وبعض العلماء عدّها 80 موضعًا.



وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أن مصر ذُكرت في القرآن الكريم خمس مرات في الآيات التالية: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا» «وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ» «فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ».



وذكر قول الله تعالى: «وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ اهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ».



مصر أرض السلام والطمأنينة

ونوه الدكتور عبد الفتاح العواري، أستاذ بجامعة الأزهر، بأن مصر أرض السلام والطمأنينة والرسالات، فقد جاء ذكرها صريحًا في القرآن الكريم، وأقسم بها الله تعالى قبل أن يُقسم بالبلد الحرام.



واستشهد «العواري» خلال خطبة جمعة ألقاها بعنوان: «العمل ومحاربة الأفكار الهدامة»، بقوله تعالى: «وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3)» من سورة التين، موضحًا أن الوطن قيمة غالية، وحري بالإنسان الواعي أن يُحافظ على تلك القيمة ويعمل جاهدًا على حمايتها والدفاع عنها، ويبذل كل غالي ورخيص ليُحافظ على هذه البلدة المؤمنة التي تحمل في جنباتها ميراث النبوات وميراث آل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

