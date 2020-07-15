تحيا السيسي.. وفد القبائل الليبية يوجه رسائل مهمة للعالم فور وصوله مصر

وقد وصل منذ قليل وفد من أعضاء القبائل الليبية إلى القاهرة لمناقشة آخر مستجدات الأزمة الليبية.









وردد أعضاء وفد القبائل الليبية عبارات "تحيا مصر وليبيا، فور وصولهم مطار القاهرة لمناقشة التداعيات الراهنة لـ الأزمة الليبية ، وذلك حسبما افادت قناة " أكسترا نيوز".









ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، وفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية علي متن طائرة قادمة من بنغازي، في زيارة للبلاد للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين، لبحث آخر المستجدات علي الساحة الليبية والتدخل العسكري التركي في ليبيا.









وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الوفد الليبي وصل علي متن رحلة طائرة شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.









وتستمر مساعى تركيا لنشر الفوضى فى ليبيا عبر استمرار عمليات نقل المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا، وأكد احمد أبو أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة لا تقبل بتصرفات تركيا واستهدافها للأمن القومى العربى.



