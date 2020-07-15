AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الأصفر الجريء.. أروى بإطلالة صيفية من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:24 م
أروى
أروى
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الإعلامية أروى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية تبرز جمالها.

وظهرت بها أروى، بفستان جذاب باللون الأصفر المكشوف ابرز جمالها وأناقتها.


ومن الناحية الجمالية أعتمدت أروى فى الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يتناسب مع إطلالتها.

و تركت شعرها الذهبى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي التى تتناسب مع ظهورها.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تبرز جمالها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غريبة ومختلفة.. أروى تتألق بملابس جذابة من حلقة رامز مجنون رسمى.. شاهد

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

وسط الصخور.. شاهد ريهام عبد الغفور بإطلالة صيفية جذابة

بـ أوف شولدر قصير.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة صيفية جريئة على إنستجرام

بفستان مكشوف.. سمية الخشاب بإطلالة تبرز جمالها.. شاهد

بـ التريكو الأبيض.. لطيفة بإطلالة تبهر متابعيها على البحر

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 59 وفاة

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

شاهد.. أول صور لملء سد النهضة الإثيوبي

رسميا.. تركيا تبدأ التنقيب عن النفط شرق المتوسط لمدة شهر

شاهد.. لحظة اعتداء عميل على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير بسبب كمامة

هل يجوز تحويل آيا صوفيا لمسجد؟.. فِعل الخليفة عمر بن الخطاب يحسم الجدل

AdvertisementS

شاهد| رجل أخضر يحمل سيفا يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي .. والداخلية تطالبه بتسليم نفسه

الحرب ضرورة مهما كان الثمن.. عماد أديب معقبا على بدء إثيوبيا ملء سد النهضة

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

علاقة غير شرعية.. كشف لغز جثة شاب مقتول بطلقات نارية بالمنصورة

برلماني يقترح إلغاء رسوم الباص والأنشطة من مصاريف المدارس الخاصة

الصحة: تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 59 وفاة

صور الأقمار الصناعية تكشف تورم خزان "النهضة" .. الحقيقة الكاملة لبدء إثيوبيا ملء السد وتراجع مستوى مياه النيل

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بخصوص السفير السعودي في تركيا

انخفاض كبير .. الصحة تعلن تفاصيل أعداد إصابات ووفيات كورونا اليوم

بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية..السيسي يطالب بـ صياغة إطار شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة

رسميا.. تركيا تبدأ التنقيب عن النفط شرق المتوسط لمدة شهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عاوز تحافظ على رشاقتك.. طريقة عمل كيكة الموز بالشوفان

رسميا.. الكشف عن رولز رويس رايث Kryptos Collection.. صور

بـ الأصفر الجريء.. أروى بإطلالة صيفية من أحدث جلسة تصوير.. شاهد