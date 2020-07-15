بـ الأصفر الجريء.. أروى بإطلالة صيفية من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

نشرت الإعلامية أروى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية تبرز جمالها.
وظهرت بها أروى، بفستان جذاب باللون الأصفر المكشوف ابرز جمالها وأناقتها.
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ومن الناحية الجمالية أعتمدت أروى فى الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يتناسب مع إطلالتها.
و تركت شعرها الذهبى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي التى تتناسب مع ظهورها.
ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تبرز جمالها.